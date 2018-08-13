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Burnley - Başakşehir maçına Rumen hakem

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda perşembe günü Burnley ile oynayacağı rövanş maçının hakemleri belli oldu.

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Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda golsüz beraberlikle sona eren maçın rövanşında perşembe günü deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.

Perşembe günü TSİ 21.45'te başlayacak zorlu mücadelede Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılığını ise Vasile vatandaşları Florin Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak.

(İHA)

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