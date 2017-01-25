Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor Ümraniyespor'u 1-0 yendi

Ziraat Türkiye Kupası maçında Bursaspor, Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 6. ve son hafta maçında Bursaspor, TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u deplasmanda 1-0 yendi.
 
Bursaspor'un golü maçın 76. dakikasında geldi. Soldan gelişen atakta Berke Yılmaz'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Mert Örnek, kaleci Süleyman Enes Özer'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1 Bursaspor, 90+3. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. Furkan Soyalp'ın ceza sahasında Bahadır Taşdelen'in müdahalesi sonrası yerde kalmasıyla kazanılan penaltı atışında topun başına Stancu geçti. Rumen futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü, devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
 
Grupta iddiası olmayan Bursaspor, bu galibiyete rağmen kupaya veda ederken, Ümraniyespor ise Akhisar Belediyespor'un ardından ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
 
Ümraniyespor, son 16 turunda, H Grubu'nu lider bitirmeyi garantileyen Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma Konya'da yapılacak.
 
Bu arada karşılaşmada Bursaspor'a ayrılan tribünde sadece bir taraftarın yer alması dikkati çekti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

CHP'nin AYM kararına ilişkin Erdoğan'dan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

Eski cipi parçalayıp harika bir araba ortaya çıkardı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA