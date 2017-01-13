Bursa'da duygulandıran pankart
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Bursaspor - Trabzonspor maçında bir kare dikkat çekti.
Timsah Arena'da oynanan maçta Bursaspor taraftarlarının kahraman şehitlerimiz Ömer Halisdemir ve Fethi Sekin'i konu alan pankart açmaları gecenin olayı oldu.
Bursaspor taraftarının bu güzel çalışması sosyal medyada da büyük beğeni topladı ve çok kez paylaşıldı.
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