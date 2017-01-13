Trabzonspor deplasmanda Bursaspor'u mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı, Bursaspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaştığı Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Yusuf Yazıcı ile 28. dakikada Uğur Demirok'tan geldi. Bursaspor'un tek sayısını ise 39. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

Trabzonspor'da Dame N'Doye, 43. ve 48. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da, 23. dakikada itirazlarının ardından tribüne gönderildi.

Bu skorun ardından Trabzonspor puanını 21 yaparken, Bursaspor ise 27 puanda kaldı. Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacakken, Bursaspor ise evinde Adanaspor'u konuk edecek.

YENİLER TRİBÜNDE

Bursaspor'un sözleşme imzaladığı Sloven oyuncu Boban Jickov ile Onur Atasaray, ilk kez bir Bursaspor karşılaşmasını canlı olarak izledi. Jivkov'un linas işlemleri pazartesi günü tamamlanacak ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, şans vermesi halinde Salı günü Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapacak.

HARUN TEKİN DALYA DEDİ

Bursaspor'un A Milli kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor karşılaşmasında birlikte yeşil beyazlı forma ile 100'üncü resmi karşılaşmasına çıkarken, ilk dalasını da yapmış oldu. Yeşil beyazlı taraftarlar, kaleci Harun'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

ŞEHİT RESİMLERİYLE SÜSLÜ TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

Bursasporlu taraftarlar, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra son olaylarda şehit olanların resimlerinin de yer aldığı büyük bir Türk bayrağı açtı. Teksas tribününde açılan bu büyük bayrak büyük alkış aldı.

OLCAY ŞAHAN KADRODA

Trabzonspor'un iki gün önce Beşiktaş'tan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk on birde sahaya sürüldü. Karşılaşmayı izlemeye gelen bordo mavi taraftarlar, Olcay'ı tribünlere davet ederek alkışladı. Yanal'ın ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Mehmet Ekici'ye şans vermemesi dikkat çekti. Bordo mavililerin yenilerinden Mas ve Peraira ise ilk on birde şans bulurken, Medjani ise yedek kulübesinde kaldı.