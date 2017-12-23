Bursaspor 1 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig'de Bursapor, Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmazken maçın ilk golü 52. dakikada geldi. Skuletic, Ankara ekibini deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bursaspor ise bu gole cevabını çok geçmeden verdi. 65. dakikada sahneye çıkan Titi skora dengeyi getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 25'e yükseltirken, Gençlerbirliği 14. puanını hanesine yazdırdı.