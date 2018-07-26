Bursaspor, Allano Lima transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Transferdeki son detayları görüşmek için Bursasporlu yöneticiler tarafından Bursa'ya davet edilen genç oyuncunun, kente gelmek üzere Portekiz'den yola çıktığı bildirildi.

Allano Lima'nın yarın Bursa'da yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.