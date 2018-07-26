Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor, Allano Lima transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, prensip anlaşmasına vardığı Portekiz'in Estoril takımından Allano Lima'yı Bursa'ya davet etti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 23 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusunun transferi için kendisi ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Transferdeki son detayları görüşmek için Bursasporlu yöneticiler tarafından Bursa'ya davet edilen genç oyuncunun, kente gelmek üzere Portekiz'den yola çıktığı bildirildi.

Allano Lima'nın yarın Bursa'da yapılacak görüşmenin ardından yeşil-beyazlı takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Şehit törenindeki Türk bayrağı görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Hatay'da korsanların saklandığı yer: Karamağara Koyu

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Ünlü oyuncunun evi beton altında kaldı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA