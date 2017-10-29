Bursaspor, Antalyaspor'a gol yağdırdı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Bursa Atatürk Stadyumu'nda ağırladığı Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Bursaspor'a farklı galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Mikel Agu, 46. dakikada Jires Kembo-Ekoko, 70. dakikada William Troost-Ekong ve 90. dakikada Pablo Batalla kaydetti.

Antalyaspor'da Sandro, mücadelenin 45. dakikasında direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Sandro, Göztepe ile oynanan maçta da kırmızı kart görmüştü. Brezilyalı futbolcu, gördüğü bu kırmızı kartla 3. maçında 2. kırmızı kartını görmüş oldu.

Bu sonucun ardından Bursaspor, puanını 16 yaptı ve 7. sıraya yükseldi. Zor günler geçiren Antalyaspor ise 9 puanda kaldı ve 15. sırada yer aldı.

Bursaspor, haftaya Kasımpaşa deplasmanına konuk olacakken Antalyaspor, sahasında Karabükspor'u ağırlayacak.