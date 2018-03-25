Bursaspor, Aziz Yıldırım'ın şampiyonlukla ilgili yaptığı açıklamalara çok sert cevap verdi

Bursaspor Kulübü, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yeşil-beyazlıların 2010 şampiyonluğuna dair sarf ettiği sert sözlere sert yanıt verdi.

Bursaspor'un internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

2010 yılında kazandığımız ve futbol kamuoyunun vicdanıyla zihnindeki yerini “tertemiz“ vurgusu ile alan şampiyonluğumuz, söz konusu şahsın seçim malzemesi seviyesine indiremeyeceği kadar yüce ve yüksek olduğu gibi, Türk futbol ailesinin büyük çoğunluğunun artık yaka silktiği ve her ağzını açtığında hedef gözetmeksizin kin nefret ve düşmanlık saçan bu şahsiyetin diline yakışmayacak kadar da değerlidir.

Türk futbol kamoyunun iki şampiyon camiasını birbirine düşürmekten başka hiç bir gayesi olmayan bu akıl dışı ithamlara zerre kadar itibar göstermediğimizin bilinmesini istiyor, bununla birlikte hamurunda sadece hak, hukuk, alın teri ve emek olan o tarihi başarımıza uzanan zehirli dile TFF ve hukuk çerçevesinde hak ettiği cevabın verilmesi hususunda gerekli girişimleri başlatmış bulunuyoruz.

Aziz Yıldırım Stadyum Dergisi'nde şu açıklamaları yapmıştı:

"Denizli'den sonra tekrar bir ağırlık koyduk ve takım yine şampiyon olmaya başladı. Kulüp tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynandı. Derken yine FETÖ, yine futbola yapılan müdahaleler ve Bursaspor şampiyon yapıldı. Yine yıkılmadık, yeniden yapılandık. 2010-11 sezonunda muazzam bir futbol ve şampiyonluk. FETÖ operasyonları olmasa, şu an nerelerde olabileceğimizi tahmin edebiliyor musunuz."