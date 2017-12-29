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Bursaspor Başkanı Ali Ay, Moussa Sow'a teklif yaptıklarını söyledi

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, ara transfer döneminde önceliklerinin, kadroya takviyeden çok takımdaki fazla oyuncuları göndermek olduğunu söyledi.

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Ay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ara transfer dönemi yaklaşırken  yine birçok aslı olmayan haberin ve dedikodunun üretildiğini belirtti.

Bursaspor Kulübü olarak yüksek miktarlarda paralar ödeyerek transfer  yapma imkanlarının bulunmadığını dile getiren Ay, "Bizim de önceliklerimiz var.  Ara transfer döneminde önceliğimiz, elimizdeki fazla oyuncuları göndermek. Bunun  için yoğun çaba harcıyoruz, görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Ay, kulüp başkanı olarak her zaman öncelikle Bursaspor'un  menfaatlerini düşündüğünü ve ona göre adımlar attığını ifade etti.

Ligin ikinci yarısında takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları  kadrolarına katmaları gerektiğini, bu kapsamda ince eleyip sık dokuduklarını  ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Gündemimizde iki isim var. Bu oyuncular Moussa Sow ve Patrick  Twumasi. Moussa Sow ve Twumasi için şartlarımızı sunduk, teklifimizi yaptık. Gelecek yanıta göre de hareket edeceğiz. Ancak daha önce de söylediğim gibi  önceliğimiz eldeki fazla oyuncularla yollarımızı ayırmak. Onu gerçekleştirdikten  sonra takıma katmayı planladığımız oyunculara yöneleceğiz. Şu an Sow ve Twumasi  için gelecek yanıtları bekliyoruz."

Ali Ay, kaleci Harun Tekin ve sol bek oyuncusu Aziz Eraltay için şu  ana kadar kendilerine ulaşan bir teklifin olmadığını sözlerine ekledi.

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