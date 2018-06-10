Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor, Beşiktaş'ın da listesinde olan Bryan Ruiz'e kancayı taktı

Bursaspor, sol kanadı Kosta Rikalı Bryan Ruiz’le güçlendirecek. Samet Aybaba, S.Lizbon’la kontratı bitecek 33 yaşındaki yıldızı istedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Transferde Badji ve Saivet gibi isimlerle ilgilenen Bursaspor, bir futbolcuyu daha mercek altına aldı. Timsah, sol kanadı Kosta Rikalı Bryan Ruiz'le güçlendirmek istiyor. S.Lizbon'da oynayan 33 yaşındaki sol açığın kontratı 30 Haziran'da sona eriyor. 1,87 boyundaki solak futbolcunun alınması için Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yeşil-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Bonservisi elindeki Ruiz, geçen sezon 33 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen tecrübeli yıldız, Milli Takım'da ise 109 maçta 23 gol kaydetti. Öte yandan Aybaba, kanatlarda oynayan Kembo, Delarge ve Sercan'ı kadroda düşünmediğini belirterek, çok şey beklediği Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra her iki kanada da birer takviye istemişti.

TRANSFERDE 5-6 OYUNCU İSTİYORUZ

Bursa'da futbol direktörlüğüne getirilen Mustafa Er, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Er, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunlar ağırlıklı olarak yabancı olacak" dedi. Genç çalıştırıcı, bonservisi Anderlecht'teki, geçen sezon Kayseri'de kiralık Senegalli orta saha Badji ve bonservisi Newcastle'daki sezonu Sivas'ta kiralık tamamlayan Saivet için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

(Fotomaç)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Kandil Dağı´nı böyle görüntüledi

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Jaguar timsahı tek hamlede bakın nasıl avladı

Sahile vuran yaratık şoke etti

Sahile vuran yaratık şoke etti

Tam bir şifa kaynağı

Tam bir şifa kaynağı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA