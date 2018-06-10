Bursaspor, Beşiktaş'ın da listesinde olan Bryan Ruiz'e kancayı taktı

Transferde Badji ve Saivet gibi isimlerle ilgilenen Bursaspor, bir futbolcuyu daha mercek altına aldı. Timsah, sol kanadı Kosta Rikalı Bryan Ruiz'le güçlendirmek istiyor. S.Lizbon'da oynayan 33 yaşındaki sol açığın kontratı 30 Haziran'da sona eriyor. 1,87 boyundaki solak futbolcunun alınması için Teknik Direktör Samet Aybaba'nın yeşil-beyazlı yönetimden istekte bulunduğu öğrenildi.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYORDU

Bonservisi elindeki Ruiz, geçen sezon 33 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Daha önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen tecrübeli yıldız, Milli Takım'da ise 109 maçta 23 gol kaydetti. Öte yandan Aybaba, kanatlarda oynayan Kembo, Delarge ve Sercan'ı kadroda düşünmediğini belirterek, çok şey beklediği Yusuf Erdoğan'ın yanı sıra her iki kanada da birer takviye istemişti.

TRANSFERDE 5-6 OYUNCU İSTİYORUZ

Bursa'da futbol direktörlüğüne getirilen Mustafa Er, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi. Er, "Yeni sezonda takıma direkt katkı sağlayacak 5-6 oyuncu alacağız. Bunlar ağırlıklı olarak yabancı olacak" dedi. Genç çalıştırıcı, bonservisi Anderlecht'teki, geçen sezon Kayseri'de kiralık Senegalli orta saha Badji ve bonservisi Newcastle'daki sezonu Sivas'ta kiralık tamamlayan Saivet için de görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

(Fotomaç)