Bursaspor cephesi maç sonu isyan etti

Bursapor Yardımcı Antrenörü Fuat Buruk, Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından ikinci yarıya kötü başladıklarını söyledi.

Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu belirten Buruk, "Trabzonspor iyi bir takım. 10 kişi kalınca daha iyi oynadılar. Bize alan bırakmadılar. Maçın ilk yarısını ve ikinci yarısını ayrı ayrı değerlendirmek lazım" dedi.

"ALLAH TÜRK FUTBOLUNUN YARDIMCISI OLSUN"

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya da tepki gösteren Buruk, "Hakemlerimizin bilgileri ve saha içindeki davranışları yetersiz, bunlara biraz daha dikkat etmeleri gerekiyor. Biraz daha samimi olmaları gerekiyor. Duygularına göre maç yönetmemeleri gerekiyor. Ben hakemlere inanmıyorum ve güvenmiyorum. Hakemlerin düzeleceğini de zannetmiyorum. Allah Türk futbolunun yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.