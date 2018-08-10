Bursaspor Charly Musonda ve Kenneth Omeruo için devrede

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Bursaspor, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Gözünü İngiltere'ye çeviren ve Chelsea'den 21 yaşındaki Charly Musonda Jr'ı gündemine alan Yeşil-Beyazlılar, Mavililer ile temaslara başladı.

Genç oyuncunun tecrübe kazanması için düzenli olarak ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma kiralanmasına sıcak bakan Ada devinin, Timsah'ın ilgisine olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Teknik direktör Samet Aybaba'nın da hem on numarada hem de kanatlarda forma giyen Belçikalı oyuncu için yönetime onay verdiği kaydedildi.

Kısa zamanda açıklanabilir

Bir yandan da stoper transferine yoğunlaşan Bursa, aradığı ismi yine Chelsea'de buldu. Yeşil-Beyazlı ekip, daha önce ülkemizde Kasımpaşa ve Alanyaspor formaları giyen Kenneth Omeruo için devreye girdi. Nijeryalı oyuncu için de İngiliz ekibiyle temaslarını sürdüren Timsah'ın kısa zaman içerisinde iki ismi de açıklaması bekleniyor.