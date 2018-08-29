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Bursaspor Chedjou'nun işini bitirdi

Bursaspor, Galatasaray ve Başakşehir formaları giyen Chedjou ile anlaşmaya vardı.

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Son dakika Bursaspor'da transfer gelişmesi yaşandı.

Gündem Bursa'da yer alan habere göre; Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, Medipol Başakşehir'den Chedjou'yu renklerine bağladı.

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