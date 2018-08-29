Bursaspor Chedjou'nun işini bitirdi
Bursaspor, Galatasaray ve Başakşehir formaları giyen Chedjou ile anlaşmaya vardı.
Son dakika Bursaspor'da transfer gelişmesi yaşandı.
Gündem Bursa'da yer alan habere göre; Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, Medipol Başakşehir'den Chedjou'yu renklerine bağladı.
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