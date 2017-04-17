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Bursaspor'dan Sinan Gümüş atağı

Gelecek sezon yeniden Süper Lig'de ses getirmek isteyen Bursaspor, Galatasaray'ın yetenekli futbolcusu Sinan Gümüş'e talip oldu.

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Süper Lig’de istikrarsız bir sezon geçiren Bursaspor, sezon sonunda büyük değişim yaşayacak. Teknik direktör Mutlu Topçu ile yolların ayrılacağı kulislerde konuşulurken, mevcut kadrodaki bazı isimlerin de bileti kesildi.

Tüm bu gelişmeler ışığında yönetim, transfer çalışmaları konusunda erkenden düğmeye bastı. Gündemdeki başlıca futbolculardan biri Sinan Gümüş. Galatasaray’da forma şansı bulmakta zorlanan ve ayrılmak isteyen 23 yaşındaki hücum oyuncusu için kiralama teklifi yapılacak. Hocası Igor Tudor’un gönderilmesine sıcak baktığı Sinan konusunda Bursaspor erken davranıp, sezon bitmeden el sıkışmak istiyor. Hem kanatta hem de ileri uçta görev yapabilen gurbetçi yıldız, esas patlamayı Mustafa Denizli döneminden gerçekleştirmişti.

Başkan ilgileniyor

Bu sezon çıktığı 14 lig maçında 2 gol atıp, 1 asist yapan Sinan Gümüş’ü devre arasında pek çok Süper Lig kulübü istemişti. Bursaspor Başkanı Ali Ay’ın bu transferle bizzat ilgilendiği öğrenilirken, önümüzdeki günlerde somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Stopere de Da Costa

Bursaspor sadece hücuma değil, savunma bölgesine de önemli bir takviye yapma hazırlığında. Stoper bölgesinde sıkıntı yaşayan Yeşil- Beyazlılar’da, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Sivok gidiyor. İsmail Konuk ise geldiği günden beri beklentilerin altında kaldı. Yönetim, daha önce Sivasspor forması giyen Manuel Da Costa’nın peşinde. 30 yaşındaki ve 1.92 boyundaki başarılı savunmacı, 30 Mayıs’ta boşa çıkacak. Bonservis problemi olmayan Faslı futbolcunun Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

 

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