Bursaspor deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 4-2 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Bursaspor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan ilk maçı konuk ekip Bursaspor, 4-2 kazandı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada William Troos-Ekong, 45. dakikada Pablo Batalla, 48. dakikada Jires Kembo-Ekoko ve 63. dakikada Bogdan Stancu attı. Malatyaspor'un golLERİ 77. dakikada Khalid Boutaib ve 79. dakikada Dening'ten geldi.

Bursaspor, bu sonuçla birlikte puanını 9'a yükseltti. Arka arkaya ikinci mağlubiyetini alan Malatyaspor, 4 puanda kaldı.

Bursaspor, hafta içinde Tarsus İdmanyurdu ile kupa maçına çıktıktan sonra, hafta sonunda Galatasaray'ı konuk edecek. Malatyaspor ise kupada İnegölspor ile deplasmanda oynadıktan sonra, Karabükspor ile dış sahada karşılaşacak.