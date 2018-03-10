Bursaspor deplasmanda Osmanlıspor'a 2-1 mağlup oldu

Osmanlıspor'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Umar Aminu ve 43. dakikada Regattin kaydederken, konuk ekip Bursaspor'un tek golünü 48. dakikada Ekoko attı.

Bu sonuçla 7 maç sonra kazanan Osmanlıspor, ikinci yarıdaki ilk galibiyetini alarak puanını 24'e çıkardı.

Son 11 karşılaşmada sadece bir galibiyet alabilen konuk ekip Bursaspor ise 30 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

17. dakikada Regattin’nin kullandığı köşe vuruşunda top arka direkte bomboş bulunan Mehmet’in önünde kaldı. Mehmet tek dokunuşla topu altı pas üzerinde bulunan Umar’a çıkardı. Umar gelişine vurduğu şutla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

22. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı köşe vuruşunda Agu’nun yükselerek vurduğu kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

35. dakikada Ekoko’dan aldığı pasla ceza sahası içine giren Batalla dengesini kaybederken vurduğu şutta top savunmada Muhammed’e çarparak kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

39. dakikada Lembi’nin ceza sahası dışından vurduğu sert şutta top savunmadan sekerek kornere çıktı.

43. dakikada yaklaşık 30 metreden faul kazanan Osmanlıspor’da topun başına Regattin geçti. Regattin'in uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

48. dakikada sol kanattan kazanılan faulde topun başına Pablo Batalla geçti. Batalla'nın ortasında Mikel Agu ön direkte topu kafasıyla kaleye yönlendirdi, top kaleci Zydrunas Karcemarskas'dan döndü. Dönen topu iyi takip eden Ekoko kale dibinde yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

70. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Dzon Delarge'ın pasını Moussa Sow’a aktardı. Sow penaltı noktası üzerinde sağ ayağıyla bekletmeden vurduğu şutta top üstten auta çıktı.

71. dakikada Adrien Regattin'in pasıyla savunmanın arkasına çok iyi sarkan Serdar Gürler topla buluştu. Serdar ceza alanı içinde topla buluştuktan sonra, pasını Aminu Umar' aktardı. Müsait pozisyondaki Aminu Umar, altı pas önünde vurduğu şutta savunmadan Mikel Agu son anda araya girdi ve mutlak bir golü önledi.

83. dakikada Serdar ceza sahası içine girer girmez vurduğu sert şutta kaleci Harun soluna yatarak topu güçlükle kornere çeldi.

89. dakikada ceza sahası hemen dışından faul kazanan Osmanlıspor’da Serdar topun başına geçti. Serdar’ın vuruşunda top direğin hemen dibinden dışarı çıktı.