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Bursaspor, Doumbia ve Saivet transferlerini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor’un, bir süredir gündemde yer alan Saivet ve Doumbia’da son aşamaya geldiği öğrenildi.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-1’lik skorla mağlup olan yeşil-beyazlılarda, transfer çalışmaları sürüyor. Özellikle orta saha ve hücum mevkii için görüşmelerini sürdüren Bursasporlu idareciler, bir süredir gündemde olan Saivet transferini sonuçlandırmak istiyor.

Aybaba'nın eski öğrencisi

Samet Aybaba'nın Sivasspor'dan eski öğrencisi olan ve bonservisi İngiliz ekibi Newcastle United'da bulunan Saivet’i 1 yıllığına kiralamak isteyen Bursaspor yönetimi, 27 yaşındaki oyuncu ile bugün son kez görüşme yapacak. Tarafların her konuda anlaşma sağlaması halinde deneyimli oyuncunun bugün Bursa’ya gelerek sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi.

Doumbia transferi de hız kazandı

Öte yandan Saivet gibi yine bir süredir gündemde yer alan Seydou Doumbia için de girişimlerini hızlandıran yeşil-beyazlı idareciler, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun transferini de noktalamak istiyor. Doumbia’ya yıllık 1 milyon 600 bin Euro’luk teklif sunduğu öğrenilen Bursaspor yönetiminin deneyimli oyuncuyla bugün son bir kez daha görüşme yapacağı bildirildi.

(İHA)

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