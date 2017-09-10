Bursaspor evinde Akhisar Belediyespor'u 3-0 yendi
Süper Lig'in 4. haftasında Bursaspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-0 mağlup etti.
17. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın ceza alanına yaptığı ortada Olcan Adın'ın kafa vuruşunda, kaleci Harun Tekin topu güçlükte yumruklayarak, ceza alanına dışına gönderdi.
44. dakikada orta sahada kaptığı topla dikine kaleye doğru giden Battalla'nın, uzaktan kaleye gönderdiği meşin yuvarlak direkten döndü.
45. dakikada rakip savunmadan seken topla sol kanatta buluşan Ekoko, penaltı noktasına doğru ortaladı. Bir anda boşta kalan Batalla'nın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 tamamlandı.
50. dakikada savunmadan seken topla ceza alanı dışında buluşan Serginho'nun çektiği sert şutta, top kalenin üstünden az farkla auta gitti.
51. dakikada Bursaspor 1-0 öne geçti. Titi'nin soldan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Batalla, topu kafayla kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 1-0
55. dakikada Batalla'nın soldan yaptığı korner vuruşunda seken topla sol çaprazda buluşan Aziz Eraltay'ın sert vuruşunda, top kalenin yanından az farkla auta çıktı.
66. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkardı. Rakip kontratağa çıkarken topu kapan Ekoko, ara pasla topu savunmanın arkasına sarkan Delarge ile buluşturdu. Karşı karşıya kaldığı kaleci Lukac'ı çalımlayan Delarge, topu boş kaleye gönderdi: 2-0
74. dakika Bursaspor, 3. golü buldu. Sol kanattan gelişen atakta topla buluşan Ekoko, topu penaltı noktasındaki Stancu'ya attı. Topu güçlükle kontrol eden Stancu, yaptığı sert vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 3-0
Karşılaşma Bursaspor'un 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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