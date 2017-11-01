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Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, Fernandao'yu istediklerini söyledi

Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, “Fernandao’yu sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Şu an sözleşmeli bir oyuncu, bir girişimimiz yok ama zaman ne gösterir bilinmez” dedi.

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Sezon başında kadrosunu büyük ölçüde yenileyen; Agu, Badu, Titi, Ekong, Kembo gibi flaş isimlerle güçlenen Bursaspor istediği forvet takviyesini ise yapamamıştı. Yeşil-Beyazlılar devre arasında mutlaka bir golcü alacak. Hedefteki isimlerin başında ise iki sezon önce Bursa’da 23 golle krallık yaşayan Fernandao yer alıyor.

Yıldız golcü hakkında Lig Radyo’da konuşan Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Parlakay, “Fernandao şu anda sözleşmesi olan bir oyuncu. Onun hakkında konuşmamız doğru değil. Adını bile zikretmek yanlış. Onla ilgili bir girişimimiz olmadı. Ancak sezon başında da istedik, şimdi de istiyoruz. Zaman ne gösterir bilinmez” diye konuştu. (Fanatik)

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