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Bursaspor, Galatasaray'ın da istediği Umut Meraş'ı transfer etti

Bursaspor, Boluspor'dan sol bek Umut Meraş'ı transfer ettiğini resmen açıkladı.

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Bursaspor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Boluspor'da forma giyen sol bek oyuncusu Umut Meraş ile sözleşme imzaladı.

Bursaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Umut Meraş. 22 yaşında ve 1.78 boyundaki Umut Meraş ile 4 yıllık anlaşma sağlanmıştır" denildi. 

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