Bursaspor Ganalı futbolcu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı
Bursaspor, geçen yıl altyapıda forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta'nın kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.