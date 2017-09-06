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Bursaspor Ganalı futbolcu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı

Bursaspor, geçen yıl altyapıda forma giyen Ganalı oyuncu Kofi Amoako Atta ile profesyonel sözleşme imzaladı.

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Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 1997 doğumlu genç oyuncu Kofi Amoako Atta'nın kendisini 3+1 yıllığına Bursasporlu yapan profesyonel sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

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