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Bursaspor hazırlık maçında Boluspor ile 1-1 berabere kaldı

Bursaspor, Minareli Çavuş Tesisleri'nde hazırlık maçında ağırladığı Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Bursaspor milli maçlar sebebiyle lige verilen arayı boş geçirmedi ve TFF 1.Lig ekiplerinden Boluspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Minareli Çavuş Tesisleri'nde oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmada Bursaspor'un golünü 60. dakikada Jires Kembo kaydetti. Misafir ekip Boluspor'da ise 90. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviren İshak, skoruda belirledi.
 
Bursaspor - Boluspor hazırlık maçının kadroları ve golleri
 
Stat: Minareli Çavuş Tesisleri
 
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Mehmet Kısal, Alper Çetin
Bursaspor Kadrosu: Ataberk Dadakdeniz, Paschal Okoli, Titi, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Merter Yüce (Faty dk.64), Emmanuel Badu (Furkan Soyalp dk. 41), Yusuf Erdoğan, Kofi Atta (Yusuf dk. 64), Jires Kembo (Ozan Can dk. 75), Sinan Bakış (Jorquera dk. 75)
Bursaspor yedekleri: Gürkan Arıkan
Bursaspor Teknik Direktörü: Paul Le Guen
 
Boluspor Kadrosu: Ertuğrul Taşkıran, Furkan Şener (Göksu dk.74), Renato Arapi (Diarra dk.46), Pedro Franco, Caner Cavlun (Umut dk.65), İshak Çakmak, Y.Emre Güntekin (Dos Santos dk.46), İrfan Başaran (Burak dk.64), Mustafa Durak (Furkan dk.76), Safa Yılmaz, Rydell Poepon (Sane dk.76)
 
Yedekler: Sabri Can, Alim Öztürk, Özgür İleri, Guido Koçer, Emmanuel Akabueze
Teknik Direktör: Fuat Çapa
 
Goller: Jires Kembo (dk. 60) (Bursaspor), İshak (dk. 90 pen.) (Boluspor)
 
Sarı kartlar: Paschal Okoli (Bursaspor), Furkan Demir (Boluspor)

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