Bursaspor hazırlık maçında karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-1 yendi
Bursaspor, Süper Ligde dördüncü haftasında sahasında konuk edeceği Akhisar Belediyespor karşılaşmasının hazırlıklarını 2.Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasıyla sürdürdü.
Bursaspor, milli takımlardaki, izinli ve sakat oyuncuları nedeniyle 10 eksikle çıktığı maçta Sakaryaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyarken karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı.
SAHA: Minareli Çavuş
HAKEMLER: Turgut Doman, Serdar İla, Turgut Evran
BURSASPOR: Ataberk- Barış yardımcı (Dk.46 Pascal), Merter, İsmail Konuk, Aziz Behich (Dk.46 Onur), Furkan Soyalp, Badu (Dk. 46 Jorquera), Delarge (Dk.46 Kofi), Kembo Ekoko (Dk.74 Rüştü), Deniz Yılmaz (Dk.46 Sinan)
SAKARYASPOR: Ercüment-Ramazan Sal (Dk.64 Zafer), Burak, Fikret (Dk.64 Ümit), Yasir (Dk. 85 Cem), Murat (Dk.64 Tufan), Talha (Dk.81 Ramazan Civelek), Beykan Şimşek (Dk.79 Erçağ), Fatih (Dk.72 Burak), Ramazan Çevik, Coşkun (Dk.64 Mahir)
GOLLER: Dk.21 Badu, Dk.74 Sinan, Dk.85 Kofi, Dk.90+1 Furkan Soyalp (Bursaspor), Dk.25 Talha (Sakaryaspor)
SARI KART: Furkan Soyalp (Bursaspor)
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