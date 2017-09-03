Bursaspor hazırlık maçında karşılaştığı Sakaryaspor'u 4-1 yendi

Bursaspor, milli takımlardaki, izinli ve sakat oyuncuları nedeniyle 10 eksikle çıktığı maçta Sakaryaspor karşısında üstün bir oyun ortaya koyarken karşılaşmayı her iki yarıda bulduğu gollerle 4-1 kazandı.

SAHA: Minareli Çavuş

HAKEMLER: Turgut Doman, Serdar İla, Turgut Evran

BURSASPOR: Ataberk- Barış yardımcı (Dk.46 Pascal), Merter, İsmail Konuk, Aziz Behich (Dk.46 Onur), Furkan Soyalp, Badu (Dk. 46 Jorquera), Delarge (Dk.46 Kofi), Kembo Ekoko (Dk.74 Rüştü), Deniz Yılmaz (Dk.46 Sinan)

SAKARYASPOR: Ercüment-Ramazan Sal (Dk.64 Zafer), Burak, Fikret (Dk.64 Ümit), Yasir (Dk. 85 Cem), Murat (Dk.64 Tufan), Talha (Dk.81 Ramazan Civelek), Beykan Şimşek (Dk.79 Erçağ), Fatih (Dk.72 Burak), Ramazan Çevik, Coşkun (Dk.64 Mahir)

GOLLER: Dk.21 Badu, Dk.74 Sinan, Dk.85 Kofi, Dk.90+1 Furkan Soyalp (Bursaspor), Dk.25 Talha (Sakaryaspor)

SARI KART: Furkan Soyalp (Bursaspor)