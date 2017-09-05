Bursaspor, Hugo Rodellega için tüm şartları zorluyor
Yeşil-beyazlılar’ın, Fırtına’nın 32 yaşındaki santrforu için şartları zorladığı, pazarlıklarda 1.6 milyon Euro olan bonservisini 1 milyona çekmeye çalıştığı öğrenildi
Bursaspor, ileri uçta yaşadığı verimsizliği çözmek için transfer çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlı yönetimin gündemine Trabzonspor'un Kolombiyalı golcüsü Hugo Rodallega'nın girdiği öğrenildi. Transfer için tüm şartların zorlandığı kaydedilirken, Fırtına'yla sözleşmesi 2019 Haziran'da bitecek tecrübeli golcünün bonservisinin 1.6 milyon Euro olduğu ifade edildi. Timsah'ın da bu rakamı 1 milyon Euro seviyelerine çekmeye çalıştığı belirtildi.
TRABZON'DA YÜZ YÜZE GÖRÜŞME
Bordo-mavililer 'de n yılda 1.6 milyon Euro kazanan 32 yaşındaki santrforun da ücretinde indirim isteyen yeşil-beyazlılar, transferi mutlu sonla bitirmekte oldukça kararlı. Yönetimin, hafta içinde gerekirse Trabzon'a giderek taraflarla yüz yüze bir görüşme gerçekleştireceği bildirildi. Tecrübeli golcü, Trabzonspor'da bu sezon ligde oynadığı 2 karşılaşmada, 1 kez 11'de yer alırken, 1 gol attı.
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