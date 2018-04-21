Bursaspor, Karabük engelini rahat geçti! 1-4

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ligde kalma mücadelesi veren Bursaspor deplasmanda ligden düşmesi kesinleşen Kardemir Karabükspor'u 4-1 mağlup etti.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Bursaspor'a galibiyeti getiren goller Battalla, Moussa Sow, Barış ve Stancu'dan geldi. Karabükspor'un tek golünü ise Murat Akın kaydetti.

Ligde kalmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkan Bursaspor 36. dakikada kaptan Pablo Battalla'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bu sonuçla sona ermesi beklenirken, uzatma dakikalarında ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi arka arkaya iki kez penaltı noktasını gösterdi. İlk penaltıyı 45+1'de Karabükspor Ergin Keleş'le kullandı. Ergin'in vuruşunda kaleci Harun topu çelse de dönen topu tamamlayan Murat Akın maça eşitliği getirdi. 45+4'de bu kez Bursaspor penaltı noktasına geldi. Moussa Sow penaltı atışını gole çevirerek konuk ekibi maçta bir kez daha öne geçirdi.

60. dakikada Barış attığı golle farkı ikiye çıkardı: 3-1. 90. dakikada maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Hakem bu pozisyonda Karabükspor'dan Ibanez'i kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 90+1'de penaltıyı gole çeviren Stancu maçın skorunu ilan etti: 4-1