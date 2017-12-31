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Bursaspor, Karabükspor'un ön liberosu Andre Biyogo Poko'yu transfer ediyor

Bursaspor, 2019’a kadar kontratı olan Poko’nun transferinde son aşamaya geldi.

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Bursaspor, Karabükspor'un ön liberosu Andre Biyogo Poko'yu istiyor. Nijeryalı ön libero Mikel Agu'nun sakatlığı sonrasında bu bölgede formayı alan Senegalli Faty'nin beklenen katkıyı sağlayamaması Teknik Direktör Paul Le Guen'i transfer arayışlarına yönlendirdi.
 
Ali Ay yönetimi de Fransız çalıştırıcının yönetimden defansif orta saha transferi yapılması için verdiği rapor doğrultusunda, 24 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu için Süper Lig'de sıkıntılı bir dönemden geçen Karabükspor yönetimine teklif götürdü. Mavi Ateş ile Mayıs 2019'a dek sözleşmesi bulunan genç futbolcunun teklife sıcak baktığı, iki kulübün anlaşması halinde Gabonlu ön liberonun ara transferde yeşilbeyazlı formayı giyeceği bildirildi.
 
Bu sezon 15 maçta forma giyen Poko, 3 kez de ülkesinin formasıyla boy gösterdi.

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