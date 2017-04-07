Bursaspor, Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti

Bursaspor - Kardemir Karabükspor maçı! Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Bursaspor ve Kardemir Karabükspor Timsah Arena'da karşı karşıya geldiler. Bursaspor, Karabükspor'u 3-0 mağlup etti ve rahat bir nefes aldı.

Bursaspor'a galibiyeti getiren goller 57. dakikada Kubilay Kanatsızkuş, 90. dakikada Sercan Yıldırım ve 90+4. dakikada penaltıdan Erdem Özgenç'ten geldi. 20 yaşındaki Kubilay Kanatsızkuş, bu sezon Bursaspor forması ile 6. golünü kaydetmiş oldu. Sercan Yıldırım ise bu sezon ligde 19. maçında 2. golünü attı.

Bursaspor, 3 hafta sonra 3 puan ile tanışırken, son 12 haftadaki 2. galibiyetini elde etmiş oldu.

Ev sahibi takım, bu galibiyetle birlikte puanını 35'e çıkarttı ve 9. sıraya yükseldi. Deplasmanda galibiyeti bulunmayan Kardemir Karabükspor ise 34 puanda kaldı ve 10. sıraya geriledi.