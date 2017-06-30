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Bursaspor Kasımpaşa'dan ayrılan Titi ile anlaştı

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren ve ismi Beşiktaş'la da anılan Titi, Bursaspor'la anlaştı.

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Kötü geçen sezonun ardından yeni sezona iddialı bir hazırlık yapan Bursaspor, Titi'yi de renklerine bağlıyor. Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşan Bursaspor'da resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. (beIN Sports)

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