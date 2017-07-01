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Bursaspor Kasımpaşa'dan Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcu Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile anlaştı.

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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı savunma oyuncusu Titi ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.     

Açıklamada, "Başarılı savunma oyuncusu Titi yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi.     

Son iki sezonu Kasımpaşa'da geçiren Titi, 29 yaşında ve 1,88 metre boyunda.

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