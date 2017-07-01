Bursaspor Kasımpaşa'dan Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile 3 yıllık anlaşmaya vardı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Kasımpaşa'nın Brezilyalı futbolcu Cristian Chagas Tarouco (Titi) ile anlaştı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Brezilyalı savunma oyuncusu Titi ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Başarılı savunma oyuncusu Titi yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3 yıllığına Bursasporlu yapacak resmi sözleşmeyi imzalayacaktır." denildi.
Son iki sezonu Kasımpaşa'da geçiren Titi, 29 yaşında ve 1,88 metre boyunda.
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