Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bursaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde Bursaspor ilk puanını alırken, Kayserispor ise 4 puana ulaştı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Bursaspor: Harun Tekin, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Aytaç Kara, Badji, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Stancu

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Sakıb Aytaç, Rotman, Mensah, Varela, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Sarı Kartlar: Dk. 32 Aytaç Kara (Bursaspor); Dk. 45+1 Tiago Lopes (Kayserispor)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ

4 büyükler arasında yapılan transferler

4 büyükler arasında yapılan transferler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA