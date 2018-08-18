Bursaspor, konuk ettiği Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 2. hafta maçında Bursaspor sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligde Bursaspor ilk puanını alırken, Kayserispor ise 4 puana ulaştı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar
Bursaspor: Harun Tekin, Burak Kapacak, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Aziz Eraltay, Aytaç Kara, Badji, Lima, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Stancu
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Kayserispor: Lung, Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Sakıb Aytaç, Rotman, Mensah, Varela, Deniz Türüç, Chery, Umut Bulut
Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Sarı Kartlar: Dk. 32 Aytaç Kara (Bursaspor); Dk. 45+1 Tiago Lopes (Kayserispor)
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