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Bursaspor Kulübü bilet fiyatlarında anormal indirime gitti

Bursaspor Kulübü, ligin 31. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar düşürdü.

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Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak adına kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İç sahada taraftar desteği ile başarılı sonuçlara imza atan Bursaspor’da, yönetim de bu maç öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. 

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle: 

"VIP. 1. ve 2. Balkon: 75 TL,

Batı Alt Tribün: 50 TL,

Spor Toto Alt Tribün: 15 TL,

Spor Toto Üst Tribün: 10 TL,

Güney Kale Arkası ve TOFAŞ Tribünü: 5 TL,

Misafir Tribün: 6.5 TL.” 

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