Bursaspor, Latovlevici'yi kadrosuna kattığını duyurdu

Bursaspor tecrübeli savunma oyuncusu Iasmin Latovlevici'yi kadrosuna katarak sağlık kontrolünden geçirdi. Bu transferin ardından Aziz Behich'in takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.

Transferin son günlerini hareketli geçiren Bursaspor, daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Iasmin Latovlevici'yi Bursa'ya getirdi. Son olarak Galatasaray'da forma giyen ve serbest kalan deneyimli savunmacı Bursa'da sağlık kontrollerinden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Iasmin Latovlevici'nin, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Dün de Arjantinli stoper Santiago Vergini'yi Bursa'ya getirerek sağlık kontrollerinden geçiren Bursaspor, bu iki transferin yanı sıra yapacağı forvet transferiyle birlikte son dönemde kadrosuna katacağı tüm yeni oyuncular için toplu bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor.

Aziz Behich ile yollar ayrılıyor

Öte yandan Iasmin Latovlevici'nin gelişiyle birlikte Aziz Behich'in takımdan ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Hollanda Eredivisie ekiplerinden PSV Eindhoven ile Aziz Behich için görüşmeler sürerken, Türkiye'den de Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in deneyimli savunmacıya talip olduğu iddia ediliyor. Bursaspor yönetimi ise teklifleri değerlendirirken, Aziz Behich'in geleceğinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

(DHA)