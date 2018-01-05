Bursaspor, Leicester City forması giyen Ahmed Musa'nın peşinde

Bursaspor‘un kamp yaptığı Antalya Belek‘te sabah idmanı sonrası kampı takip eden gazetecilerle sohbet eden Hasan Parlakay, Ahmed Musa için pazarlıkların sürdüğünü belirtti.

Takıma yapılacak transferler için bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası'nın büyük avantajı olduğunu belirten Parlakay maliyetli oyuncuları bu şekilde transfer edebileceklerini belirtti.

Parlakay "Ahmed Musa çok etkili ve bize değer katıp sınıf atlatabilecek bir oyuncu. Gerçekçi olursak bonservisi ile alma şansımız az ama kendisi Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'nda Nijerya ile boy göstermek istiyor. Bunun için ligde sürekli oynaması ve form tutması gerek. Agu ve Ekong gibi aynı milli formayı giyen oyuncularımız var. Bursaspor'da kiralık olarak forma giyip sene sonunda kupada boy göstermesi olumlu. Önümüzdeki günlerde güzel haberler vermeyi umuyoruz" dedi.

(Bursa.com)