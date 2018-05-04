Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5'e 2 pas idmanı yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 pas idmanının ardından dar alanda çift kale maçla sürdürdükleri antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı bildirildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
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