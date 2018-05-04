Bursaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 5'e 2 pas idmanı yaptı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü sahasında Bursaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.