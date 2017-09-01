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Bursaspor Necid'i Slavia Prag'a gönderdi

Süper Lig takımlarından Bursaspor, Çek golcüsü Tomas Necid'i Slavia Prag'a gönderdi.

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Bursaspor 2015-2016 sezonu öncesi kadrosuna kattığı Çekyalı forvet Tomas Necid'i kiralık olarak Slavia Prag'a gönderdi.
 
Tecrübeli forvet geçtiğimiz sezonda takımda yer bulamamış ve Polonya'nın Legia Varşova takımına kiralanmıştı. 
 
Yeşil-Beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada; Çekya'lı forvet oyuncumuz Tomas Necid'in Slavia Prag Kulübüne 1 yıl kiralık olarak transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Kendisine yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.
 
Sporx

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