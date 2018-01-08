Bursaspor, Poko'nun peşinde
Bursaspor, Karabükspor’un orta sahası Poko’den vazgeçmiyor.
İkinci yarı öncesi listesine birçok ismi alanBursaspor, Karabükspor'un yıldızı Poko'dan vazgeçmiyor. Daha önce bu oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis isteyen Karabük'le görüşmeleri durduran yeşil-beyazlılar, bir kez daha harekete geçti.
Teknik direktör Le Guen'in 25 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olmasından dolayı tekrar temaslara başlayan yeşil-beyazlı yönetim, 750 bin euro'yu gözden çıkardı. Bu arada Timsah, uzun süredir görüşme halinde olduğu Twumasi transferinden vazgeçti. Ganalı yıldızın kulübü Astana'nın 2 milyon euro'da diretmesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.
(Fotomaç)
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