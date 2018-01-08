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Bursaspor, Poko'nun peşinde

Bursaspor, Karabükspor’un orta sahası Poko’den vazgeçmiyor.

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İkinci yarı öncesi listesine birçok ismi alanBursaspor, Karabükspor'un yıldızı Poko'dan vazgeçmiyor. Daha önce bu oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis isteyen Karabük'le görüşmeleri durduran yeşil-beyazlılar, bir kez daha harekete geçti.

Teknik direktör Le Guen'in 25 yaşındaki oyuncuda ısrarcı olmasından dolayı tekrar temaslara başlayan yeşil-beyazlı yönetim, 750 bin euro'yu gözden çıkardı. Bu arada Timsah, uzun süredir görüşme halinde olduğu Twumasi transferinden vazgeçti. Ganalı yıldızın kulübü Astana'nın 2 milyon euro'da diretmesi görüşmelerin tıkanmasına neden oldu.

(Fotomaç)

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