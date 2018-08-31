Bursaspor, Sakho'yu resmen açıkladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'yu renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 28 yaşındaki Senegalli forvet Diafra Sakho'nun transfer edildiğini duyurdu.
Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;
"28 yaşında ve 1,85 boyundaki Forvet Diafra Sakho, Fransa'nın Rennes kulübünden 1 yıllığına kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız"
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