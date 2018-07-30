Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı
Bursaspor, Sercan Yıldırım ve Serdar Kurtuluş ile yollarını ayırdı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'ın sözleşmelerinin bugün yapılan son görüşme sonrası resmi olarak feshedildiği bildirildi.
Açıklamada, "Serdar Kurtuluş ve Sercan Yıldırım'a kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.
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