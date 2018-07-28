Bursaspor, Sercan Yıldırım'la yollarını ayırdı
Bursaspor, 28 yaşındaki futbolcusu Sercan Yıldırım'ın sözleşmesini feshetti.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, 28 yaşındaki futbolcusu Sercan Yıldırım'ın sözleşmesini feshetti.
(A Spor)
Spor Toto Süper Lig takımlarından Bursaspor, 28 yaşındaki futbolcusu Sercan Yıldırım'ın sözleşmesini feshetti.
(A Spor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.