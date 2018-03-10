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Bursaspor TOFAŞ ile sözleşme uzattı

Bursaspor Kulübünün, TOFAŞ ile yaptığı görüşmeler sonucu Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'ndaki 'TOFAŞ Tribünü' isim sponsorluğu 3 yıl uzatıldı.

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Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, kulüp başkanı Ali Ay ve  ikinci başkan Ali Ademoğlu'nun önceki gün TOFAŞ yönetimiyle bir görüşme  gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşme doğrultusunda 2016-2017 sezonunda başlayan ve  Büyükşehir Belediye Stadı Kuzey Tribünü'nün 'TOFAŞ Tribünü' olarak kullanılmasını  içeren 3 yıllık tribün sponsorluğu anlaşmasının, 3 yıl daha uzatılarak 2021-2022  sezonunun sonuna kadar sürdürülmesi ve  Bursaspor Kulübünün araç sponsorluğu ile  birlikte ayrıca 3 yıllık loca satışının gerçekleştirilmesi konularında görüş  birliğine varılmıştır." denildi.

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