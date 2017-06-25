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Bursaspor ve Antalyaspor, Michael Ciani için yarışa girdi

Bu sezon Fransa'nın Lorient kulübüne transfer olan Michael Ciani için Süper Lig'den iki takım talip oldu.

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Bu sezon ikinci lige düşen Lorient takımında forma giyen defans oyuncusu, Lorient kulübünde kalmak istemiyor.

Fransa Ligi takımlarından RC Lens'in de istediği Michael Ciani ile  Süper Lig'den Antalyaspor ile Fransız antrenör Paul Le Guen'in göreve başladığı Bursaspor'un da ilgilendiği bildirildi.

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