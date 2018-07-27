Bursaspor ve Fenerbahçe'nin Kara Mbodji savaşı

Anderlecht'te forma giyen Senegalli stoper Kara Mbodji'nin adı uzun bir süre boyunca Galatasaray'la birlikte anılmıştı.

Belçika basınından gelen son haberlerde ise 28 yaşındaki defans oyuncusu için Fenerbahçe ile Bursaspor'un yarış hâlinde olduğu iddia edildi.

Ülkede yayım yapan Anderlecht-Online adlı internet sitesi, 1,92'lik Mbodji için şu anda yalnızca iki takımın devrede olduğunu yazarken bunların da Fener ve Bursa olduğunu kaydetti.

Haberde sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan futbolcuyu Belçika ekibinin gözden çıkardığı ve iyi bir teklif hâlinde göndermeyi düşündüğü öne sürüldü.

(Fanatik)