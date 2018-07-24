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Bursaspor, Yasin Öztekin transferinde son aşamaya geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Yasin Öztekin transferinde son aşamaya geldi.

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Yeni sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarını Afyonkarahisar’da sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, transfer hareketliliği sürüyor.

Teknik Direktör Samet Aybaba’nın ısrarla kadrosunda görmek istediği kanat oyuncusu Yasin Öztekin ile temaslarını sürdüren Bursasporlu idareciler, deneyimli oyuncu ile bugün yeniden masaya oturacak.

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 31 yaşındaki oyuncuya yıllık 700 bin Euro’luk teklifte bulunan Bursaspor’un, anlaşma sağlanması halinde tecrübeli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

(İHA)

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