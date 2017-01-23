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Batalla, Bursaspor yönetimine Crespo'yu önerdi

Teknik direktör arayışına devam eden Bursaspor yönetimine Pablo Martin Batalla'dan Crespo önerisi geldi.

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Ligde 3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen ve arada bir de Ziraat Türkiye Kupası faciası yaşayan Bursaspor’da deneyimli teknik adam Hamza Hamzaoğlu görevinden istifa etmiş, yeşil beyazlı takım yeni hoca arayışlarına girmişti.

BATALLA CRESPO'YA SICAK BAKIYOR
 
Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu’nun yaptığı açıklamaya göre; ‘Yeşil Timsahlar’ Samet Aybaba ve Mutlu Topçu ile görüşürken yönetimin Arjantinli teknik direktör Hernan Crespo’yu da gündemine aldığı belirtildi. Takımın 10 numaralı futbolcusu Pablo Martin Batalla’nın da istediği Crespo başkan Ali Ay’ın masasında dururken, 41 yaşındaki teknik adamın Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi. Teknik direktörlük kariyerine efsane olduğu kulüp Parma’da başlayan ve U19 takımını çalıştıran Crespo, daha sonra Serie B’de Modena’nın başına geçmiş, genç antrenörün 33 maç sonra görevine son verilmişti. Jose Hernan Crespo 33 maçlık periyotta 35 puan toplamıştı.

Levent GÜLTEKİN / StarSpor
 

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