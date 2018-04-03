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Bursaspor'da Cristobal Jorquera, takımla çalışmalara başladı

Bursaspor, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Tedavi süresi sona eren Cristobal Jorquera takıma döndü.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise 4'er kişilik gruplar halinde süreli tempolu koşular yaptı. Arka adalesinde 1 derece ödem olan John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tedavi süresi sona eren Cristobal Jorquera takımla birlikte çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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