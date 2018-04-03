Bursaspor'da Cristobal Jorquera, takımla çalışmalara başladı
Bursaspor, bugün öğleden sonra yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Tedavi süresi sona eren Cristobal Jorquera takıma döndü.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda 6'ya 3 kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise 4'er kişilik gruplar halinde süreli tempolu koşular yaptı. Arka adalesinde 1 derece ödem olan John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışırken, tedavi süresi sona eren Cristobal Jorquera takımla birlikte çalıştı.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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