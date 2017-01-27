Bursaspor Obertan için harekete geçti

Hamza Hamzaoğlu'yla yollarını ayırdıktan sonra bir yandan teknik direktör arayışlarına başlayan Bursaspor, diğer taraftan da transfer dönemi kapanmadan kadrosuna son takviyeleri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Hâlihazırda Onur Atasayar, Boban Jovic ve Bogdan Stancu'yu kadrosuna katan Yeşil Beyazlıların hedefindeki son ismin ise, bir dönem Manchester United'ta da forma giyen Anzhi'li Gabriel Obertan olduğu öne sürüldü.

İngiltere basınında yer alan iddialara göre; Obertan'ı bu sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna katan Anzhi, içine düştüğü ekonomik sorunlar nedeniyle bazı futbolcularıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Rus ekibinin bu doğrultuda kapıyı gösterdiği isimlerden ilki ise Obertan oldu. Haberde, 27 yaşındaki Fransız futbolcu için AEK Atina, Crystal Palace ve Bursaspor'un girişimlere başladığı ifade edilirken, oyuncunun Anzhi'ye bonservissiz gelmiş olması ve acilen elden çıkarılma gerekliliği nedeniyle oldukça ucuza mâl olabileceğinin altı çizildi.

2009 yılında 4 milyon Euro bedelle Bourdeux'dan Manchester United'a transfer olan Obertan, 2 yıl Kırmızı Şeytanların formasını giydikten sonra Newcastle United'a geçiş yapmıştı. Fransız futbolcu, geçtiğimiz yaz Newcastle'la olan sözlemesinin sona ermesi üzerine bedelsiz olarak Rus ekibi Anzhi Mohaçkale'nin yolunu tuttu.