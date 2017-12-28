Bursaspor'da Furkan Özçal'la yollar ayrıldı Ozan Can Kökçü ise kiralık olarak gönderildi

Bursaspor yönetimi, sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Furkan Özçal'la yollarını ayırdığını açıkladı. Genç oyuncu Ozan Can Kökçü'nün ise Hollanda 2. Lig ekiplerinden RKC Waalwijk'e kiralandığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Futbolcularımızdan Furkan Özçal ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Genç oyuncumuz Ozan Can Kökçü için de Hollanda 2.Lig takımlarından RKC Waalwijk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı."