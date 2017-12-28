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Bursaspor'da Furkan Özçal'la yollar ayrıldı Ozan Can Kökçü ise kiralık olarak gönderildi

Bursaspor Kulübü, Furkan Özçal ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ozan Can Kökçü ise Hollanda'nın Waalwijk takımına kiralandı...

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Bursaspor yönetimi, sakatlığı nedeniyle bekleneni veremeyen Furkan Özçal'la yollarını ayırdığını açıkladı. Genç oyuncu Ozan Can Kökçü'nün ise Hollanda 2. Lig ekiplerinden RKC Waalwijk'e kiralandığı duyuruldu.

Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Futbolcularımızdan Furkan Özçal ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Genç oyuncumuz Ozan Can Kökçü için de Hollanda 2.Lig takımlarından RKC Waalwijk ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandı."

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