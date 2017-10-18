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Bursaspor'da geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Sercan Yıldırım ameliyat olacak

Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da, hazırlıklar sürüyor. Yeşil-beyazlılarda, geçen hafta antrenmanda sakatlık geçiren Sercan Yıldırım’ın ameliyat olacağı bildirildi.

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Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bugün akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Antrenman öncesi Şilili oyuncu Jorquera’nın çocuğu Bautista, çalışmaya renk kattı.
 
Badu fizyoterapist eşliğinde çalıştı
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, kuvvet çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise kontrol pas oyunu gerçekleştirildi. Sakatlığı bulunan Emmanuel Badu, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarını sürdürürken, sağ ayak 1. parmağında darbeye bağlı ödem oluşan Josua John’un da tedavisine devam edildi.
 
Sercan Yıldırım ameliyat oacak
Öte yandan geçtiğimiz hafta antrenmanda ikili mücadele sonrasında sakatlanan ve sahadan sedye ile ayrılan Sercan Yıldırım’ın ise ameliyat olacağı açıklandı. Golcü oyuncunun ligin ikinci yarısına kadar sahalara dönmesinin zor olduğu bildirildi.
 
Ali Ay, Le Guen ile görüştü
Antrenmanı yönetici Hasan Parlakay ile izleyen Bursaspor Başkanı Ali Ay, bir süre Teknik Direktör Paul Le Guen ile görüşme gerçekleştirdi.
 
Yeşil-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
 
İHA

 

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