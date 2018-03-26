Bu sezon kadro istikrarını yakalamakta zorlanan Bursasporda, güncel kadro içerisinde yeşil-beyazlı forma ile 100ün üzerinde maça çıkmış 4 oyuncu bulunuyor. Bursaspor'un kaptanı Pablo Martin Batalla, kadrodaki en istikrarlı oyuncu olarak dikkat çekerken, toplamda 243 maça çıktı. Bu mücadelelerde 67 gol ve 78 asistiyle birlikte 145 gole katkıda bulunan Arjantinli yıldız, kulüp tarihinin de yaşayan efsanelerinden olarak gösteriliyor. Ancak, sözleşmesi Haziran ayında sona erecek Batallanın, kendi ülkesinde futbol yaşantısına devam etme isteği nedeniyle yolların ayrılması bekleniyor.

SERCAN İKİNCİ SIRADA

Batalladan sonra en fazla Bursaspor ile maça çıkan oyuncu ise Sercan Yıldırım oldu. Altyapısından yetiştiği yeşil-beyazlı ekip ile lig şampiyonluğu da yaşayan tecrübeli oyuncu, her ne kadar bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamasa da daha önce Bursaspor formasıyla 175 maça çıktı ve 38 gol, 17 asist ile 55 gole katkı verdi. Sercan ile de bu sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

HARUN VE AZİZ FORMAYI KAPTI

Bursasporun son dönemlerde en dikkat çeken oyuncularından kaleci Harun Tekin ve savunmacı Aziz Behich de 100ler kulübüne çoktan girdi. 2020ye kadar sözleşmesi bulunan kaleci Harun Tekin, yeşil-beyazlı formayı 142 maçta terletirken 44 maçı da gol yemeden tamamladı. 2019a kadar sözleşmesi bulunan Aziz Behich ise 134 mücadelede Bursaspor formasıyla ter döktü ve 6 gol ile 8 asiste imza attı.

ALTYAPIDAN 7 OYUNCU

Kadroda yeşil-beyazlı formayı altyapıdan çıkarak terleten 7 oyuncu bulunuyor. Bu isimler ise; Sercan Yıldırımın dışında Ertuğrul Ersoy (59 maç), Kubilay Kanatsızkuş (51 maç), Furkan Soyalp (27 maç), Muhammed Şengezer (8 maç), uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu Serdar Kurtuluş (6 maç) ve Rüştü Hanlı (4 maç) oldu.