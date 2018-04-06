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Bursaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 8 Nisan Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

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Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.     

Topla yapılan ısınma hareketleriyle başlayan, 8'e 4 pas-pres oyunu ile devam eden antrenman, taktik prova ile sona erdi.     

Yeşil-beyazlılarda sakatlığı bulunan John Bostock takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde, gribal enfeksiyon sebebiyle dün antrenmanda yer almayan Yusuf Erdoğan ise takımla birlikte çalıştı.      

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayarak Özlüce Tesisleri'nde kampa girecek.

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